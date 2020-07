Picnic con il morto ? No, col demente

By Il Burattino

Evidentemente c’è una parte di aretini che è stata educata col culo anziché con la testa, da genitori dementi, i quali hanno allevato una prole ancora più decerebrata.

La prova provata è lo stato in cui versa la zona in Fortezza, a ridosso delle mura sulla strada, dove tra le rovine in pietra “fioriscono” i frutti di quella demenza.

Buste della spesa piene di coperte sporche, (Dio ci scampi e liberi che in queste camporelle gli idioti si riproducano), avanzi di cibo gettati ovunque,bottiglie vuote, plastica e rifiuti sparsi nell’erba.

Ma i dementi sono anche “artisti” e quindi hanno ben pensato di lasciare i loro capolavori ai posteri, imbrattando le mura con frasi e scritte con la vernice bianca.

Io spero che uno o più di questi coglioni stia leggendo l’articolo, e sappia che quello che si merita è una riga di calci in culo a due a due finché non diventano dispari.

Ma il Comune vigila e controlla la Fortezza ?

Domanda lecita, poiché dalle tante dichiarazioni e promesse, dalle rassicurazioni che sarebbe diventata una delle eccellenze cittadine, fulcro di iniziative e valorizzazione, è stata di nuovo lasciata a sé stessa.

Il picnic c’è il morto (la Fortezza abbandonata ) pure, di dementi abbiamo un surplus da esportare.