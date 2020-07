Ad Arezzo si corre la carriera del sindaco (Video)

Quest’anno il vero Saracino si corre il 20 e 21 settembre per le elezioni amministrative comunali.

I contendenti stanno affilando le lance in attesa di scendere in campo.

Per la verità tra candidati sindaco e liste civiche il campo risulta già affollato.

Ora andrebbe coltivato e si dovrebbe piantare qualcosa visto che le chiacchiere non germogliano.

Guardando con curiosità il pentolone elettorale abbiamo l’impressione che il menù sia sempre quello, addirittura un po’ rancido, gli stessi “cuochi”, le stesse pietanze, alcune andate a male.

L’unica “suspense” riguarda il sindaco in carica che potrebbe cadere da (palazzo) cavallo per una fuga di gas.

Ma se qualcuno si facesse male, nessun problema: interi settori della Usl (o Asl o118) sono nella lizza a garantire cerotti per tutti.

Notiamo però che la maggior parte dei professionisti scesi in campo sono specialisti delle parti basse del corpo (urologi e gastroenterologi);

Non c’è, ad esempio, un oculista: che questi ci abbiano visto giusto?

Con la vicenda del virus del gatto siamo certi che anche qualche veterinario scenderà in campo, magari con il simbolo del pipistrello.

Intanto accontentiamoci dei nomi già noti che vi presentiamo in questo video, promettendovi che continueremo ad aggiornarvi, a modo nostro.