Arezzo, le notizie di oggi: 28 Giugno

By Redazione

Gatto morde la proprietaria poi muore, isolato un virus raro

Un gatto morde la proprietaria residente ad Arezzo, poi muore e scatta l’allarme.

Il Centro di referenza nazionale per la Rabbia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha isolato, su un campione del cervello del micio, un Lyssavirus che appartiene a virus tipici dei pipistrelli.

Prima di questo caso era stato rinvenuto una sola volta, a livello mondiale, in un pipistrello del Caucaso nel 2002, senza che ne fosse mai stata confermata la capacità di infettare animali domestici o uomini.

Per precauzione le persone che sono state a contatto con il gatto sono state sottoposte a profilassi.

Gli approfondimenti epidemiologici hanno determinato la costituzione presso il Ministro della salute, di concerto con la Regione Toscana, di un gruppo tecnico scientifico che si è già riunito, con la partecipazione di esperti.

Coronavirus: muore ottantenne, ancora tre casi a Cortona

E’ morta un’anziana di 80 anni, di Terranuova: era ricoverata al San Donato da qualche giorno.

La donna non aveva collegamenti con le Rsa, viveva in casa seguita dalla badante.

A Cortona tre nuovi malati tra cui un bambino di un anno e altri due tra i 30 e i 36 anni.

Contatti di casi già noti, asintomatici, attualmente al domicilio.

Dodicesimo furto alla società di calcio dell’Orange Don Bosco

Ignoti si sono introdotti forse la notte scorsa e hanno portato via la cassa e due termoscanner.

Nel giro di tre anni i furti alla società che si trova in zona Pescaiola sono arrivati a dodici.

I danni quantificati si aggirano sui mille euro.

La polizia sta indagando.