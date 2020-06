Arezzo, le notizie di oggi: 29 Giugno

Il gatto con il Lyssavirus ha morso quattro persone

Sono quattro le persone morse ad Arezzo dal gatto contagiato dal Lyssavirus, oltre alla proprietaria, in profilassi anche i due figli della donna e il veterinario che aveva in cura l’animale.

Tutti sottoposti dall'Asl a terapie con immunoglobuline, non hanno sintomi, in attesa analisi più approfondite per capire se sono state infettate dal virus, sarebbero i primi casi al mondo.

Le analisi sul gatto morto procedono per capire quale sia stata la causa dell’infezione, forse è stato morso da un pipistrello che era in una batbox, in un albero del giardino, che ospita i pipistrelli come insetticidi naturali.

Con la signora oltre al gatto, vivevano anche due cani e una gatta con tre cuccioli ora affidati al servizio veterinario dell’Asl per le analisi.

Il ministero della Salute sottolinea: «attualmente, non ci sono evidenze di trasmissione da animale a uomo».

Dipendente comunale, accoltella un collega scappa, poi si costituisce

E’ accaduto stamani in via Tagliamento, nella sede della manutenzione.

L’accoltellatore si chiama Giovanni Paolucci, e dopo aver colpito è scappato, lasciando in terra il coltello, l’uomo dopo oltre un’ora si è costituito presentandosi dai carabinieri.

Il ferito, un geometra di 47 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Arezzo e non è in pericolo di vita e sarebbe rimasto sempre cosciente.

Al momento non si conoscono i motivi del gesto.



Scontro auto motorino, di fronte all’ospedale

Incidente stradale, attorno alle 12, tra auto e motoveicolo di fronte all’ospedale San Donato.

Il conducente del motorino, un aretino di 34 anni, è stato trasporto in codice giallo al pronto soccorso.

Coltivava marijuana giovane arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del N.O.R.M. del Comando Compagnia Carabinieri di Sansepolcro, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane biturgense trovato in possesso di 20 grammi di stupefacente.



Il ragazzo controllato nella notte tra sabato e domenica scorsi mentre era alla guida della propria auto: all’interno i militari dell’Arma hanno trovato circa un grammo di marijuana e uno spinello già confezionato.

La perquisizione del veicolo veicolare ha consentito di trovare ulteriori 8 grammi della medesima sostanza confezionata in involucri e nascosta all'interno della fodera del sedile lato guida. A seguito di quest'ultimo ritrovamento i Crabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione della sua abitazionee scoprono che il 25enne aveva allestito in casa una serra per la coltivazione indoor delle piantine di marijuana.

Sonostati trovati e squestrati materiali per la coltivazione e per lo spaccio della sostanza psicotropa, come bilancini di precisione, bustine di cellophane e carta stagnola oltre ad alcune piante in fase di sviluppo e denaro di vario taglio.



Quale futuro per l’Arezzo calcio? Bardelli: “Vicende viste e riviste troppe volte

“Deve esserci una maledizione nei confronti del calcio ad Arezzo!

"Puntualmente, come in un maledetto girone infernale, la nostra squadra si ritrova ciclicamente al punto di partenza, con pochi soldi, un progetto fumoso e soprattutto un futuro incerto.



Un maledetto Monopoli nostrale che ci fa sempre ripassare dal via, tra imprevisti e probabilità, dove purtroppo si patisce molto e si gioisce poco. La proprietà attuale è alla ricerca disperata dell'ennesimo compratore, all'orizzonte sembrano esserci due cordate, ma non è chiaro se siano veramente in grado di gestire il calcio ad Arezzo. È questo che più dispiace in vicende viste e riviste troppe volte. Da una parte abbiamo un socio attivo, Orgoglio Amaranto, che in questi anni, mentre c'era gente strana che andava e veniva lasciando i cocci, ha fatto miracoli per mantenere in piedi una società calcistica degna di questo nome, dimostrando di saper competere con strutture molto più blasonate e con una efficienza che farebbe impallidire squadre di serie A; abbiamo i ragazzi della curva Lauro Minghelli, che non hanno fatto mai mancare il loro appoggio ogni maledetta domenica, anche nei momenti più tormentati e difficili: quando le cose si sono messe male loro c'erano sempre e comunque. E poi gli sportivi, che rischiano un infarto per il nervoso, e le maestranze, che hanno operato al Comunale tra mille difficoltà e patimenti anche economici, e non hanno fatto mai mancare la propria disponibilità. Dall'altra parte invece troviamo sempre persone mosse da entusiasmo iniziale, salvo poi vedere poco a poco scemare il loro interesse, fino ad abbandonare la nave oramai ingestibile e piena di buchi, dove entra acqua dappertutto.

Ecco, non penso che la nostra Arezzo meriti l’ennesimo scivolone, la solita pantomima del vado, non vado. Quello che i tifosi e gli sportivi chiedono è trasparenza, chiarezza e soprattutto garanzie. E questo è dovuto a tutti coloro che amano la maglia amaranto e che amano Arezzo.

E che hanno dimostrato in più di una occasione di sapersi rialzare e continuare a sognare. Non meritiamo un’altra volta paturnie e patemi d’animo.

E’ importante per i nostri cuori, è importante per l’Arezzo”.

in aggiornamento