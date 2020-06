Arezzo, le notizie di oggi: 27 Giugno

Coronavirus due casi positivi a Cortona

L’annuncio, del sindaco Luciano Meoni, in un video dove spiega: “non esiste alcun nuovo focolaio, sono due persone rientrate dall’estero e quindi controllate al loro arrivo.

Sono seguite in casa dalla medicina del territorio, stanno bene, non dovrebbero aver avuto contatti di alcun tipo con il resto della cittadinanza.”

Polizia ferma e arresta evaso dagli arresti domiciliari

ieri sera agenti della Questura di Arezzo, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, notano in Via degli Accolti, una macchina con all’interno tre persone sospette. Continua a leggere



I poliziotti fermano l’auto nei pressi di Saione econtrollano i tre, un italiano e due stranieri, tutti con diversi precedenti penali a carico. I poliziotti fermano l’auto nei pressi di Saione econtrollano i tre, un italiano e due stranieri, tutti con diversi precedenti penali a carico. Uno dei due stranieri ha un ordine di cattura emesso dal GIP di Arezzo per evasione; l’uomo aveva violato la misura degli arresti domiciliari modifiando il braccialetto elettronico che aveva alla caviglia fino a renderlo inservibile.

Gli agenti, hanno arrestato immediatamente l’uomo , e lo hanno portato nel carcere aretino.

Lavoratori Cup e sportelli Asl in sciopero il 29 e il 30 giugno. Manifestazione di fronte al San Donato



Cambio di gestione per i servizi Cup e sportelli front office della Asl Toscana sud est.

Un passaggio complesso i cui contenuti non sono condivisi dai lavoratori e dai sindacati che hanno proclamato sciopero per i giorni 29 e 30 giugno. Continua a leggere



I lavoratori del Cup e degli sportelli al pubblico manifesteranno nei due giorni di fronte all’ospedale San Donato dalle 10 alle 13. I lavoratori del Cup e degli sportelli al pubblico manifesteranno nei due giorni di fronte all’ospedale San Donato dalle 10 alle 13. I sindacati ricordano che a pochissimi giorni dal cambio di appalto, non sono ancora note le nuove condizioni di lavoro.

“L’unica cosa certa è che si prefigura un peggioramento delle condizioni contrattuali degli oltre 120 lavoratrici e lavoratori impegnati nel servizio.

Se questo è il ringraziamento per gli anni di impegno profuso, ovviamente i lavoratori non ci stanno.

Se i due giorni di sciopero, non produrranno risultati, percorreremo tutte le strade a nostra disposizione per ottenere i risultati richiesti”.

in aggiornamento