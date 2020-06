A Peneto…teste di pene

By Il Burattino

Strada di Peneto, immersa nel verde, la via che conduce alla panoramica verso Poti:

ammucchiati, in quantità industriale, sedie rotte, carcasse metalliche, scaffali, cassetti, valigie, cartoni e rifiuti assortiti.

Anziché conferirli alla SEI, come una persona civile dovrebbe fare, questa gente li butta in mezzo al verde.

Qualcuno in merito ci ha scritto, segnalandoci come sia difficile e complicato, nonché lungo, contattare la ditta di smaltimento rifiuti, con attese di oltre 40 minuti al telefono, snervanti.

Una situazione difficile, che NON giustifica il vandalismo di queste teste di…pene, ma che dovrebbe allertare la SEI Toscana per velocizzare e migliorare il servizio di raccolta degli ingombranti.

Sopratutto per il verde di risulta (scarti di tagli di piante, ecc), che non possono marcire giorni nei giardini, in attesa di essere ritirati con ritardo.

Una più stretta vigilanza poi eviterebbe che questi furbastri possano indisturbati scaricare i rifiuti abusivamente, magari con fototrappole e multe salate.

Come nota positiva, l’avvistamento in zona di tre bellissimi caprioli, la madre con due cuccioli che sgambettavano a bordo strada.

(Con lo smartphone siamo riusciti a fotografarne soltanto uno)