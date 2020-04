Furbillo nel deserto!!

Se l’Assessora Tanti ha trasecolato di fronte alla domanda, che L’Ortica ha rivolto al Sindaco circa la situazione degli operatori del Circo, bloccato ad Arezzo da piu’ di un mese e mezzo a causa del corona virus, vi lasciamo immaginare come siamo trasecolati noi nell’ascoltare la risposta del Sindaco e, soprattutto, nel leggere l’odierno comunicato, che la Dr.ssa Tanti si è premurata di far pervenire agli organi di stampa.

Cominciamo dalla risposta del Sindaco alla nostra domanda, che, chi lo vorrà, potrà leggere per intero qui: abbiamo chiesto al Sindaco che, poiché’ non ci risultava alcun aiuto concreto da parte del Comune di Arezzo alle persone (ed agli animali), che lavorano nel circo e che fino ad oggi, gli unici aiuti che ricevono provengono dalla Caritas e dalle associazioni del volontariato – aiuti, che con il passar del tempo, si palesano insufficienti, rendendo insostenibile la situazione -, se non gli sembrasse il caso di farsi direttamente carico, per il tramite dei Servizi Sociali comunali, dei problemi di questi circensi.

Il Sindaco ha risposto che “oggi il Pony della solidarietà ha dato loro un buono spesa e che ieri ha provveduto La Racchetta e che arriveranno i soldi di altri soggetti, quindi, non sono soli, vengono comunque sostenuti, cerchiamo di fare il possibile nella maniera più cospicua possibile” e che, sempre in relazione ad un’altra parte della nostra domanda, in segno di sostegno, ha “sospeso il pagamento del suolo pubblico“.

Come dire: noi abbiamo bussato a cuori e il sindaco ha risposto a picche !

Perché, vede Sig. Sindaco, noi le abbiamo chiesto che il Comune, nei prossimi tempi, si faccia direttamente carico dei problemi del circo ed, invece, Lei, in pratica, ha fatto intendere che dovranno continuare a provvedere – così come hanno provveduto l’altro ieri ed ieri, e quindi, saltuariamente – Caritas, altre associazioni del volontariato ed il buon cuore di privati cittadini.

Anche sull’altro aspetto della domanda, noi abbiamo bussato a quadri e Lei ha risposto a fiori, posto che la parola “sospensione” del pagamento del suolo pubblico (o, piuttosto, tolleranza, in quanto a noi non risulta che ci sia una delibera comunale in tal senso !) non significa che in futuro gli esercenti del circo non vengano chiamati a corrispondere detta tassa, aggiungendo così, oltre al danno, pure la beffa !

E veniamo al comunicato stampa dell’Assessora Tanti, che ci scuserà, se la nostra risposta sarà piccata come quelle che Lei è usa inviarci.

Siamo lieti che il colloquio da Lei avuto quest’oggi con il Responsabile del Circo sia stato molto cordiale: certamente sarà stato diverso dal primo, che, per quanto ci risulta, Lei ebbe a suo tempo, quando questi venne a chiederLe un sostegno da parte del suo Assessorato.

E siamo altrettanto lieti di apprendere che il suo Assessorato, da subito, ha provveduto al monitoraggio delle condizioni delle persone e degli animali del circo: tuttavia, dovrebbe essere così gentile da spiegarci in che modo i Servizi Sociali hanno provveduto al rifornimento settimanale di generi alimentari, se, cioè, direttamente, oppure quando Lei dice “in collaborazione con gli enti del terzo settore”, lasciando alla buona volontà (ed alla responsabilita’) di quest’ultimi lo svolgimento di tutte quelle attività, di cui parla nel comunicato.

E ancora: se le cose stessero come Lei afferma, come si spiega e ci spiega il fatto che il Sig. Sindaco, sempre così preciso e puntuale, non le ha riferite nella conferenza stampa di ieri ?

Ed infine, Sig.ra Assessora, teniamo a ricordarle che L’Ortica non ha mai detto che la situazione del Circo fosse critica, questo lo dice Lei nel comunicato ; noi abbiamo detto solo che Caritas e le altre associazioni del volontariato fanno quello che possono e che, però, a lungo andare la situazione potrebbe diventare insostenibile, senza un concreto, diretto e “cospicuo” (per usare la parola del Sindaco) aiuto da parte del Comune.

In chiusura, ci perdoni l’affettuoso ricordo di un personaggio dell’immaginario collettivo aretino, di nome Furbillo, che, trovandosi nel deserto, correva dietro agli aerei (e ai droni) per trovare l’ombra.

Buona serata, Sig.ra Assessora ed alla prossima !