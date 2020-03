Richiesta (mai ascoltata)

Riceviamo epubblichiamo…

Spett.le Redazione de “Lortica”,

In questo periodo di emergenza sanitaria nazionale, mi sono sentito di chiedere, prima alla segreteria del vice sindaco Gamurrini, poi per ben due volte su Twitter al ns sig. Sindaco Ghinelli che, nn si è degnato nemmeno di una risposta, di poter sospendere tt le ZTL della città, per poter permettere ai familiari di assistere i propri anziani per un qualsiasi problema, considerando che sono quelli piu’ deboli.

Non rassegnato alla mancata risposta, ho anche scritto alla redazione di Teletruria, con preghiera di rivolgere al “primo cittadino” nella trasmissione quotidiana la singolare domanda…. Niente!!!…

Al sig. Sindaco dico solo che, non rispondendo ad un quesito ad un proprio cittadino, equivale a “fregandosene”, quando poi tt gli altri sindaci di altre città hanno, fin da subito, sospeso le Ztl.

Se pensa di raccogliere consensi politici per la riconferma della carica a sindaco della città, non penserà di farlo solo dichiarando i numeri dei contagi etc. etc. Il popolo aretino non dimentica…. Grazie per l’eventuale spazio che mi state concedendo.

Porgo saluti.

Alessandro Gargiulo

Ps la richiesta della sospensione ZTL, non è affatto una mia priorità ma, di alcuni residenti all’interno delle mura cittadine.