Arezzo e le mille anime di una citta’ da amare – Video

By Luciano Petrai

Arezzo oggi, un mercato come non l’avevamo mai visto; una voglia di ricominciare a vivere che commuove in gente aretina spesso rustica che addirittura ha pensato anche agli animali del circo che però meritano la libertà anche loro.

A volte le immagini rendono più delle parole, quando queste, per troppa angoscia non riescono ad uscire fuori.

Ma noi ne usciremo e ricorderemo queste immagini con affetto per esserci sentiti per un momento tutti parte della stessa barca, con le stesse paure, le stesse angosce e le stesse speranze.