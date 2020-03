Arezzo, tutte le notizie di oggi: 1° marzo

Uomo trovato morto sulla strada a San Giovanni Valdarno

Un uomo di circa 50 anni, privo di documenti, questa mattina lungo la strada all’altezza del quartiere Bani è stato trovato cadavere: due le ipotesi intorno alle quali i carabinieri lavorano, quella di un investimento da parte di un pirata della strada o quella di un malore.

Non trovando alcun riferimento per chiarire identità e provenienza dell’uomo, si è provveduto a rilevare le impronte digitali per poter risalire al nome e cognome.

Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dove nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia.

Giù dal dirupo mentre gioca a softair, ferito 32enne

Questa mattina un 32enne è scivolato nel vuoto da un’altezza di quattro metri mentre stava simulando azioni di guerra, nei boschi nei pressi dell’Eremo di Monte Casale vicino a Sansepolcro.

Subito soccorso, è stato immobilizzato ma le sue condizioni, apparse subito serie e viste le contusioni ed i vari traumi, hanno indotto i soccorritori a fare intervenire il Pegaso che lo ha trasportato all’ospedale “Le Scotte” di Siena.

Cisterna si blocca sulla E45: effettuato un travaso di 13mila litri di alcol etilico

Un camion cisterna che trasportava 13mila litri di alcol etilico per un ospedale di Napoli, stamattina si è bloccato sulla E45, per un guasto al motore.

Il liquido è stato travasato su di un altro mezzo arrivato in un’area di servizio, di Sansepolcro, sotto la supervisione dei vigili del fuoco, a garantire la sicurezza dell’operazione.

Il procedimento è cominciato intorno alle 10.30, e si è concluso poco prima delle 13,00.



La commemorazione del 17.mo anniversario dalla morte di Emanuele Petri

Lunedì 2 marzo 2020 ricorrerà l’anniversario della morte del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, Medaglia d’Oro al Valore Civile, già in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Terontola, vittima di agguato di stampo terroristico.

La cerimonia si svolgerà a Castiglion Fiorentino:

Ore 10.00: Santa Messa presso la Chiesa del Rivaio, sita in Castiglion Fiorentino via Madonna del Rivaio 54, officiata da Riccardo Fontana, Arcivescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro;

Ore 11.15: Deposizione di una corona di alloro al cippo posto alla Stazione FF.SS. di Castiglion Fiorentino, in piazza Emanuele Petri con gli interventi delle Autorità.



“Civitas Aretii” a Llora Gualdani

questa mattina nella sala del consiglio comunale la cerimonia di consegna

Il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Marcello Comanducci hanno consegnato questa mattina il premio Civitas Aretii 2020 a Flora Gualdani, ostetrica e fondatrice di Casa Betlemme.

Giunto quest’anno alla sua 17° edizione, il premio, dedicato alla memoria di Monsignor Angelo Tafi, ricercatore e studioso della storia della città, è stato istituito per riconoscere a personalità e realtà del territorio distintesi per ingegno, talento, impegno ed operosità, il loro ruolo di messaggeri di Arezzo oltre i confini della nostra geografia.

La motivazione del premio

“Flora Gualdani è la fondatrice di “Casa Betlemme“, una “casa” che è stata – fin dagli anni Settanta – luogo di vita, speranza, riscatto.

Casa Betlemme è ad Indicatore, nella nostra Arezzo.

Flora Gualdani è una ostetrica che ha fatto della procreatica e della difesa della vita la ragione della sua esistenza parlando ad un mondo, quello occidentale, che lei stessa definì “opulento e disperato”.

Dall’India al Bangladesh, dall’Africa al Messico, dalla Irpinia del terremoto alla Bosnia dello stupro etnico Flora Gualdani ha portato il suo scudo, solido e discreto, a difesa delle donne e della maternità.

Il punto fermo però è sempre stata Arezzo, la sua Città, la Città dove la sua famiglia ha voluto vivere nella libertà e dignità.

Tutto è partito e tutto ha avuto ritorno qui, nel segno della Vita che vince sempre.

Dopo decenni di silenziosa ma continua ed intensa attività questa realtà è scoperta dal Cardinale Bassetti che nel 2005 intende promuoverla ad associazione pubblica di fedeli.

Casa Betlemme oggi è una esperienza pionieristica oggetto di studio per la combinazione unica di umanità e cultura della vita”.