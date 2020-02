Arezzo, tutte le notizie di oggi: 27 Febbraio

Effetto Coronavirus: divorzio rinviato

Dovevano separarsi ufficialmente ma lei, in Cina per vacanza, resta bloccata all’aeroporto.

Un aretino, sposato con una signora cinese, doveva presentarsi in Tribunale, assieme alla moglie, per firmare le fatidiche carte che interrompevano la loro unione ma l’esplosione della pandemia ha bloccato il tutto.

La donna, era tornata in Cina per festeggiare il capodanno cinese, ma date le attuali restrizioni del governo cinese, non è potuta rientrare in Italia.

Non ci sono riscontri in merito al fatto che la donna abbia, o meno, contratto il virus.

Il giudice, Carmela Labella, non ha potuto far altro che prendere atto dell’impedimento ed ha rinviato la comparizione di due mesi. (fonte qui news)

in aggiornamento