Arezzo, tutte le notizie di oggi: 24 Febbraio

By Redazione

Coronavirus, sindaco: “Vanno chiuse scuole e luoghi affollati: ma solo in accordo con gli altri comuni”

A Firenze, il prefetto incontra i sindaci dei capoluoghi toscani, Ghinelli, “proporrò al prefetto chiusura scuole e stop ad attività con molta gente” rong>

“Il Comune di Arezzo già prima dell’emergenza dello scorso fine settimana, si era attivato con azioni di prevenzione dando l’avvio all’acquisto di dispenser igienizzanti in tutte le scuole della città, in tutte le palestre, nei centri di aggregazione sociale e in tutti gli uffici comunali.

Oggi, alla luce di ciò che è avvenuto in queste ultime 48 ore, ritengo sia necessario porre in campo strategie di prevenzione più rigide quali la chiusura delle scuole e la sospensione di quelle attività, in spazi chiusi e aperti, che comportino la presenza di un numero consistente di persone.

Proposta che porterò anche in qualità di responsabile nazionale di protezione civile di ANCI.

Chiudere e scuole e sospendere le iniziative in un comune è del tutto inutile se a pochi chilometri non vengono prese le stesse decisioni.

E’ per questo che chiederò di attivare un coordinamento che fin da subito consenta decisioni armoniche in tutta la regione e su piano nazionale sostenendo la mia tesi, e cioè quella di procedere alla sospensione di tutte le attività e anche alla chiusura delle scuole almeno fino alla fine del mese così da poter avere più chiaro il quadro generale.

Ciò che è certo ma non da ora è che il Comune di Arezzo è fortemente impegnato ed allertato, in stretta e quotidiana collaborazione sia con le istituzioni di tipo sanitario che con le articolazioni dello Stato a partire dalla prefettura.

Accanto all’invito a tutti i cittadini di Arezzo a tenere comportamenti responsabili mi sento anche di dire che vanno evitati atteggiamenti che inneschino panico collettivo.

Rassicuro che la città è pronta ad affrontare l’emergenza”.

Ascolta l’audio