Un Amen Scuola Basket Arezzo su di giri batte la Pielle Livorno

Al Palasport Estra prestazione da ricordare degli amaranto

Amen Scuola Basket Arezzo – Pielle Livorno 95-71

Parziali: 31-20; 55-38; 73-56

Amen: Rodriguez 30, Ghini, Andreani, Cutini 22, De Bartolo 8, Tenev 16, Calzini 10, Di Nuzzo ne, Castelli, Giommetti 7, Provenzal 2. All. Milli

Pielle: Creati 7, Di Sacco 1, Burgalassi 10, Magni 9, Nannipieri ne, Baroncelli 4, Bonaccorsi 5, Stolfi 12, Fantoni 2, Dell’Agnello 21. All. Da Prato

Successo meritatissimo per l’Amen Scuola Basket Arezzo che batte al Palasport Estra la Pielle Livorno per 95 a 71.

Gli amaranto conquistano il terzo successo consecutivo facendo un altro salto in avanti in classifica con 22 punti e la settima posizione.

Fin dalle prime battute di gioco l’Amen preme sull’acceleratore.

5 triple nel primo quarto scavano un divario subito importante.

Rodriguez e Cutini già in doppia cifra alla prima sirena con il pabellone che indica 31-20 per Arezzo.

Per Livorno Burgalassi e Dell’Agnello provano a fermare il ritmo dell’Amen ma il vantaggio aretino continua a salire dal 15’.

Calzini ha un impatto importante sulla gara mettendo a referto 9 punti in 6 minuti dando ancora più determinazione al quintetto di coach Milli.

Al riposo si va con la SBA già a quota 55 punti realizzati contro i 38 della Pielle con il 53% da 3 punti.

Nella seconda parte di gara la Pielle prova a rientrare ma trova di fronte una Amen granitica che allunga fino al +26 sul 73-47.

Il secondo tecnico rimediato dalla panchina SBA costringe coach Milli a chiudere anzitempo la propria partita con gli ospiti che provano a ridurre lo strappo chiudendo il terzo quarto sul 73-56.

Nell’ultimo parziale l’Amen gestisce con attenzione il vantaggio, dopo ò’92-62 del 35’ la partita si chiude sul 95-71 con l’ovazione del Palasport Estra ad applaudire tutta la squadra capace di una partita ai limiti della perfezione.

Top scorer Rodriguez con 30 punti realizzati, seguito da Cutini con 22 e Tenev con 16. Da rimarcare la prova dell’under Calzini che ha segnato 10 punti, tutti utilissimi al risultato di squadra.

Domenica prossima trasferta a Chiusi per l’Amen in casa della prima della classe, una sfida difficile ma che gli amaranto devono affrontare con il giusto approccio per cercare l’impresa sulla carta impossibile.

Nella foto Santiago Rodriguez autopre di 30 punti contro la Pielle Livorno