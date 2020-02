San Valentino sui muri di Arezzo (Video)

E’ inutile far finta di niente, l’amore è sempre il primo pensiero nella mente degli umani.

Ogni generazione lo vive a suo modo, con le stesse titubanze, con le stesse stronzaggini e patimenti.

“Se non c’è l’amore, il mondo è come il vento che soffia fuori dalla finestra.

Non lo si può sentire sulle mani, non se ne percepisce l’odore.”

Spesso per i ragazzi l’amore è irruenza ingenua e testosteronica, per i più attempati è la ricerca di una empatia che colmi anche l’anima.

Certo, i ragazzi che imbrattano i muri non sono esempi da seguire ma certe frasi, ingenue, eppure impreviste, vogliono pur dirci qualche cosa.

Del resto come diceva Philip Roth: Un uomo non avrebbe i due terzi dei problemi che ha se non continuasse a cercare una donna da scopare.

È il sesso a sconvolgere le nostre vite, solitamente ordinate.

Le foto sono tutte scattate sui muri di Arezzo.

BUON SAN VALENTINO!