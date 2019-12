Tutte le news di oggi 27-12-2019

Ascolta l’audio



Nota stampa del consigliere Roberto Bardelli (gruppo misto)

“Il Partito Democratico è in corto circuito.

Le prime scintille sono scattate quando, il sindaco Ghinelli e l’assessore Tanti hanno preso posizione contro l’area vasta sanitaria, voluta e amata dal Pd toscano con in testa il presidente della Regione, Enrico Rossi.

I distinguo interni sono partiti da Vasco Giannotti, ex parlamentare di piazza Sant’Agostino, che in una intervista di qualche giorno fa ha messo in evidenza le serie problematiche che questo elefantiaco modello di gestione ha generato.

Poco dopo, un remissivo Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale, ha ammesso che nella sanità toscana il problema area vasta esiste veramente e che è arrivato il momento di cambiare”.

Pd in tilt anche dopo la svendita del trasporto locale pubblico ai francesi di RATP.

Bando per i bar del teatro Petrarca e Pietro Aretino

La Fondazione Guido d’Arezzo ha pubblicato sul suo sito web nell’area Amministrazione Trasparente – Gare e bandi di concorso, l’avviso per l’affidamento in concessione dei locali ad uso bar all’interno del Teatro Petrarca e del Teatro Pietro Aretino.

Gli interessati possono consultare il sito della Fondazione www.fondazioneguidodarezzo.com dove oltre alle modalità di adesione sono indicati i documenti che devono essere presentati ed è scaricabile la modulistica che deve essere compilata.

Nota stampa di Luciano Ralli, capogruppo del Pd in consiglio comunale

“Un concreto, grande impegno per un nuovo ospedale pubblico nella nostra città entro la fine degli anni 2000: questo è il progetto su cui aprire il dibattito ad Arezzo e su cui concentrare le forze.

Mi piace immaginare nella mia città, entro la fine degli anni 2000, un ospedale pubblico efficiente e due cliniche private moderne, in modo da tornare a essere il quarto polo sanitario della Toscana e uno dei più importanti dell’Italia centrale, come eravamo qualche anno fa.

Festa di Capodanno in piazza Vasari



La serata in piazza Grande avrà inizio alle 20 con Dj set a cura delle crew di musicisti di Arezzo e provincia, tra i quali Elia Perrone di Klang Club con il suo progetto “Spumante”.

Alle 22.30 sarà la volta dell’esibizione dei The Shakers, una band live di livello nazionale, di genere rockabilly e rock’n’roll.

In piazza anche laboratori di animazione per bambini dalle 21.30 a mezzanotte e mezzo all’interno del Palazzo della Fraternità dei Laici.

Allo scoccare della mezzanotte brindisi accompagnato dalla musica di Enzo Scartoni, con panettone e spumante.

Infine, a chiudere la serata, Frankie Hi Nrg.

A seguire Ivrea Tronic Dj set.

L’ingresso in piazza sarà consentito esclusivamente da via Vasari e sarà vietato introdurre vetro, botti e petardi. Gli spettacoli avranno termine alle ore 2.

L’ingresso è gratuito a tutti gli eventi

Un bottino di sedici medaglie chiude la stagione agonistica della Chimera Nuoto

La Coppa Toscana Sprint ha rappresentato l’ultimo appuntamento del 2019, con tredici società di tutta la regione che si sono confrontate a Firenze.

Il bilancio della Chimera Nuoto è particolarmente positivo, con gli atleti provenienti dal palazzetto del nuoto di Arezzo e dalla piscina comunale di Foiano della Chiana che sono riusciti a mettersi al collo ben sette ori, due argenti e sette bronzi.