Semaforo fuori uso da troppo tempo…

Venerdì era spento; sabato era spento; domenica era spento; lunedì mattina era spento e dopo pranzo ha cominciato a lampeggiare con l’arancione.

Vi pare normale che il semaforo di Santa Croce, quello vicino al tribunale di Arezzo, non sia in funzione da venerdì scorso e che fino a lunedì pomeriggio non abbia nemmeno lampeggiato?

Si tratta di un semaforo importante, molto trafficato e dove non si capisce bene di chi sia la precedenza. In questi giorni è stato più volte sfiorato l’incidente tra pedoni, autoveicoli e scooter; senza contare che molti visitatori di Arezzo Città del Natale passano di lì se non si sono fermati al parcheggio di via Pietri (piuttosto affollato…).

Noi dell’Ortica non sappiamo di chi sia la responsabilità dell’accaduto (ancora in corso, per la verità), ma di certo sappiamo che le nuove assunzioni tra i Vigili Urbani (ci piace di più chiamarli così) non sono servite a mettere qualcuno a dirigere il traffico nelle ore più convulse.

Complimenti e buon Natale, sindaco Ghinelli e soci…