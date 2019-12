Tutte le news di oggi: 23-12-2019

Ascolta l’audio



Evade da comunità di recupero 21enne ritrovata in stato confusionale

Una 21enne tossicodipendente è stata arrestata dai carabinieri di Sansepolcro per essere evasa da una comunità di recupero aretina da dove era stata associata dallo scorso mese di maggio, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La giovane è stata trovata in centro ad Arezzo.

La ragazza ha dichiarato di aver fumato del crack e aver abusato di alcol, avrebbe poi trovato riparo nella notte di venerdì in un casolare abbandonato.

Dopo essere stata arrestata è stata fatta visitare al pronto soccorso, e poi sottoposta di nuovo ai domiciliari.

Varate le misure di sicurezza per il concerto di fine anno

il Prefetto, Anna Palombi, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in occasione del concerto di fine anno.

Illustrati tutti gli interventi di safety e security

Verrà adottata un’ apposita ordinanza per vietare, poco prima dell’inizio del concerto e fino al termine dello stesso, l’introduzione, nell’area dell’evento, di contenitori di vetro e in lattine per la somministrazione di bevande ed alimenti; inoltre verrà disposto il divieto di fare uso di botti ed artifizi pirotecnici, per le intere giornate del 31 dicembre e 1° gennaio sia nella piazza dove si svolgerà l’ evento sia in alcune zone sensibili del centro cittadino.

Il Prefetto, ha auspicato che da parte dell’Amministrazione Comunale sia intensificata l’attività di pulizia e di conservazione degli spazi verdi.

L’assessore Tanti: “Natale insieme in parrocchia, un giorno della città per la città

Pranzo di Natale presso il sottochiesa della parrocchia Sacro Cuore, in piazza Giotto.

Una consuetudine che si ripete da anni grazie alla Caritas di Arezzo e alla collaborazione della società civile.

I pasti saranno offerti dalla Cooperativa Betadue, mentre le varie portate verranno servite a tavola dai volontari dei quattro quartieri della Giostra del Saracino e dai ragazzi della Casa Don Bosco.

“Ci sarò come ci sono sempre stata in questi anni – ha commentato l’assessore Lucia Tanti – perché il pranzo di Natale in piazza Giotto, nella chiesa del Sacro Cuore, è il simbolo di una Arezzo generosa e coesa a cui sono molto affezionata.

Protezione civile comunale: un ringraziamento ai volontari

Anche nella giornata di domenica, come in occasione dell’evento alluvionale del 27 luglio e delle piogge persistenti di metà novembre, i volontari delle associazioni aretine che si occupano di protezione civile, hanno prestato la loro preziosa opera per il superamento delle emergenze.

Misericordia, Croce Rossa Italiana e La Racchetta sono state impegnate fin dal mattino in interventi di pompaggio, sorveglianza del territorio e ausilio ai blocchi stradali.

Gli interventi sono proseguiti fino a notte inoltrata a Pieve a Ranco, dove un torrente parzialmente ostruito aveva riversato molta acqua sull’unica strada che porta ad alcune abitazioni, che erano rimaste isolate.

La Protezione civile comunale coglie l’occasione per ringraziare della dedizione e dell’impegno ancora una volta dimostrati.

Cena di lavoro per farsi gli auguri di Natale si trasforma in un’occasione di solidarietà

Raccolti oltre 1000 euro per le attività in piscina dei bambini autistici.

Una settantina tra medici, infermieri e OSS che lavorano nel Blocco Operatorio del San Donato, hanno raccolto oltre 1000 euro durante una cena di auguri.

Questi soldi vengono devoluti alla “Terapia Multisistemica in Acqua” (TMA), una cooperativa che si occupa di bambini autistici e con disturbi della comunicazione attraverso attività in piscina.

Uffici comunali: l’orario durante il periodo natalizio

Uffici e servizi comunali, chiusi i pomeriggi di martedì 24 e 31 dicembre.

Venerdì 27 dicembre: chiuso solo l’archivio storico.

La polizia municipale manterrà sempre l’orario ordinario.

Sotto l’albero l’Amen SBA trova i due punti ad Altopascio

Il turno di riposo rigenera l’Amen Scuola Basket Arezzo che espugna il campo di Ponte Buggianese contro il Bama per 83-69 nell’ultima partita del 2019.

Con questi due punti si chiude il 2019 agonistico della Scuola Basket Arezzo, un’annata che ha regalato tante soddisfazioni.

“Racconti al buio. Storie dall’antico testamento”

Venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019, alle ore 19, il Sottofondo laboratorio d’arte di via Garibaldi 136/A, ad Arezzo, ospita “Racconti al buio.

Storie dall’antico testamento”, progetto teatrale site-specific a cura della compagnia teatrale Broken Jump.

Le due serate nel cuore di quella che in passato era la “Via Sacra” di Arezzo, saranno introdotte dal giornalista culturale Marco Botti.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta.

A causa della ridotta disponibilità di posti, è consigliata la prenotazione al numero 3277819888.

