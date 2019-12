La conferenza stampa di fine anno della giunta vista da l’Ortica (video esclusivo)

Mentre i giornali nazionali pubblicano statistiche come quella del Sole24ore che vedono Arezzo arretrare nella qualità della vita, alla conferenza stampa di fine anno della giunta cercano di rimediare con dati e statistiche da boom economico.

Ma nonostante la carica, gli sbadigli e la noia dei presenti testimoniano un finale di una giunta che chissà se potremo di nuovo satireggiare il prossimo anno.

Naturalmente, in questa fase, tutti cercano di essere più buoni come l’email (di cui noi siamo entrati in possesso) che il sindaco ha mandato a tutti i dipendenti comunali per cercare di scusarsi circa certe affermazioni che avevano fatto incazzare notevolmente il personale.

Come è consuetudine de l’Ortica, facciamo gli auguri a tutta la giunta che ci dà tanto materiale per la nostra satira.

Le foto esclusive sono di Gino Perticai, le didascalie del sottoscritto (In attesa che qualcuno che non ha partecipato al Crowdfunding del Comanducci ci sponsorizzi, per rendere questa città meno cupa).

BUON NATALE a tutti, belli e brutti!