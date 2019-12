Tutte le news di oggi: 22-12-2019

Ascolta l’audio

Comitiva soccorsa in Pratomagno

Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco di Arezzo per dare aiuto ai colleghi fiorentini per il recupero di una comitiva di 9 ragazzi, accompagnati da un adulto, che si sono persi in Pratomagno.

Il gruppo si trovava sul monte Secchiata in località Croce a Cardeto tra di loro

una ragazza, ferita ad un piede.

Il recupero è stato difficoltoso per le condizioni meteo, il gruppo una volta raggiunto è stato portato in un rifugio.

Da qui con un mezzo dei vigili del fuoco i ragazzi e l’accompagnatore sono stati trasportati a valle.

Sul posto è intervenuto anche il soccorso alpino.

Riunione in Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi per eventi metereologici.

Nella mattinata si è riunito presso la Prefettura il Centro Coordinamento

Soccorsi (CCS) alla presenza dei rappresentanti d ella Provincia, del Comune di Arezzo ,

dei Vigili d el Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri.

E ‘ stato effettuato il collegamento in video conferenza con le Sale di Protezione civile delle

Province toscane e con la sala Meteo LAMMA d ella Regione, la quale ha reso noto

l’aggiornamento delle previsioni del t e mpo che registra un miglioramento generale .

A fine mattinata si riporta la situazione della Provincia:

Comune di Arezzo : riaperta Via Buonconte da Montefeltro , mentre permane l ‘int erruzione in Viale Santa Margherita, causa allagamenti e comunq ue in via di ri soluzione. Tutti i sottopassi sono aperti.

In ambito provinciale sono state segnalate diverse situazioni d i criticità relative a

smottamenti su strade provinciali e comunali.

Attualmente risultano chiuse:

La strada regionale 71 in località Serravalle del comune di Bibbiena e la strada

provinciale 70 nel comune di Montemignaio .

Per entrambe le situazioni è attiva la viabilità alternativa e il 118 ha predisposto du e

postazioni per garantire eventuali celeri interventi di soccorso.

Nel comune di Badia Tedalda é stata evacuata una abitazion e e in quello di Pratovecchio

Stia sono state evacuate due abitazioni in quanto interessate da movimenti franosi.

E ‘ in fase di allerta la popolazione che abita nel Comune di Laterina Pergine Valdarno nei

pressi della diga di “La Penna” come previsto dal Piano di Protezione Civile comunale in

caso di a umento della portata dell’acqua scaricata dalla diga.

Sono comunque costantemente sotto controllo tutte le ulteriori situazioni segnalate

anche ai Vigili del Fuoco che hanno effettuato fin dalle prime ore del mattino oltre

quaranta interventi in ambito provinciale.

Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato di chiamate per tutta la notte, una quarantina gli interventi effettuati, sia ad Arezzo che in provincia.

Frane in Valtiberina, a Badia Tedalda, a causa del vento, ha subito danni il campanile della chiesa parrocchiale.

In città scantinati allagati,alberi caduti o pericolanti, mentre è stato chiuso al traffico viale Santa Margherita.

Rimasta chiusa anche via Buonconte da Montefeltro.

A Ponte Buriano l’Arno ha allagato l’area sportiva e della sagra paesana.