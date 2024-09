Grave incidente frontale sulla SP25 a Manciano: due feriti trasportati in codice rosso

Questa mattina, alle ore 7:43, è stato attivato il 118 della ASL TSE in seguito a un grave scontro frontale tra due auto avvenuto in località Manciano, sulla SP25.

Due persone sono rimaste ferite nell’incidente: una donna di 48 anni è stata trasferita in codice rosso (codice 3) alle Scotte di Siena con l’elicottero Pegaso 1, mentre un uomo di 21 anni è stato anch’egli trasportato in codice rosso a Siena tramite un’ambulanza infermierizzata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse unità di soccorso, tra cui l’ambulanza di Castiglion Fiorentino, l’ambulanza della Misericordia di Monte San Savino e l’automedica di Cortona.

Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e gestire le operazioni di soccorso.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

(Foto PlayVideo di Jonathan Barillari)