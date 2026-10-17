Morto Beppe Sugar Angiolini, Arezzo perde un protagonista della moda

Arezzo perde uno dei suoi personaggi più conosciuti. È morto a 73 anni Giuseppe Angiolini, per tutti Beppe Sugar, imprenditore e protagonista della moda italiana, fondatore dello storico negozio Sugar nel cuore della città.

Angiolini aveva creato Sugar nel 1979, trasformandolo nel tempo in un punto di riferimento per la ricerca e la selezione di marchi e stilisti. Il suo lavoro aveva contribuito a far conoscere Arezzo ben oltre i confini della Toscana.

Nel 2018 lo spazio Sugar aveva trovato una nuova veste nel centro storico, con un progetto firmato dal designer Vincenzo De Cotiis. Nel 2019 il negozio era stato riconosciuto fra i migliori concept store del mondo.

Conosciuto nell’ambiente internazionale della moda, Angiolini aveva ricoperto anche il ruolo di presidente onorario della Camera Buyer Italia e quello di direttore artistico di Oro Arezzo.

Nonostante una carriera proiettata verso le grandi capitali della moda, aveva mantenuto ad Arezzo il centro della propria attività. La sua scomparsa lascia un vuoto nel commercio cittadino e in un settore nel quale aveva saputo distinguersi per visione e personalità.

Secondo quanto riferito dall’agenzia AGI, Angiolini si è spento alle 5 di sabato 17 ottobre nella sua abitazione ad Arezzo, dopo una lunga malattia.

Per molti anni presidente della Camera Italiana Buyer Moda, negli ultimi tempi ne ricopriva la carica onoraria. Aveva inoltre contribuito al settore orafo aretino come direttore artistico di OroArezzo.

Nella primavera del 2026 aveva tentato anche la strada dell’impegno politico cittadino, annunciando una candidatura a sindaco di Arezzo e facendo poi un passo indietro nel mese di marzo.

Alla famiglia e alle persone che gli hanno voluto bene vanno le condoglianze della redazione de L’Ortica.