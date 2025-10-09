21.1 C
Furgone camperizzato esce di strada a Poppi: intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la SR70 in Via Campaldino. Sul posto Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri di Poppi

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Regionale 70, in località Via Campaldino, nel comune di Poppi.

Un furgone camperizzato è uscito di strada finendo in un fosso. Gli occupanti, che sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo, sono stati affidati alle cure del personale del Servizio di Emergenza Sanitaria intervenuto sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area, in attesa dei rilievi di legge e del successivo intervento del soccorso meccanico.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Stazione di Poppi per gli accertamenti di competenza.

