Fiamme alla Buca, due dipendenti intossicati: finiscono in ospedale

AREZZO – Incendio nel pomeriggio nel centro di Arezzo. Le fiamme hanno interessato la cucina del ristorante La Buca di San Francesco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e successivamente ad aerare i locali, invasi dal fumo.

Al momento dell’incendio all’interno del ristorante si trovavano due dipendenti, che hanno tentato di contenere le fiamme utilizzando gli estintori presenti nel locale.

Durante il tentativo di spegnimento, entrambi avrebbero respirato del fumo, riportando una lieve intossicazione.

Sul posto è quindi intervenuto anche il personale del 118, che ha preso in carico i due dipendenti e li ha successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza i locali e liberare gli ambienti dal fumo.

Restano da quantificare gli eventuali danni provocati dall’incendio alla cucina e verificare le condizioni per la ripresa dell’attività.