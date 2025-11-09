10.3 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 9, 2025
Elicottero civile disperso sull’Alpe della Luna: maxi-intervento del 118 a Badia Tedalda

Scattate le ricerche nella zona impervia dell’Alpe della Luna dopo la perdita dei contatti con un velivolo civile; impegnate numerose squadre di soccorso

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17.00, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est nel comune di Badia Tedalda, al confine con le Marche, in seguito alla segnalazione di un’avaria e della conseguente perdita dei contatti con un elicottero civile in sorvolo sulla zona impervia dell’Alpe della Luna.

Immediatamente è stato allertato il gruppo Maxi Emergenze, con il coinvolgimento del Disaster Manager e di un infermiere in sala operativa, impegnati nel coordinamento delle operazioni di soccorso in collaborazione con le sale operative provinciali limitrofe.

Sul posto sono state inviate l’ambulanza di Badia Tedalda, squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST), la Croce Rossa Italiana e un elicottero dell’Aeronautica Militare.
Le squadre stanno operando in un’area particolarmente difficile da raggiungere, caratterizzata da fitta vegetazione e rilievi montuosi.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dell’elicottero né sull’eventuale presenza di persone a bordo. Le ricerche e le attività di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.

Foto Archivio

Articoli correlati:

