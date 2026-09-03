Piazza Grande ha già la Giostra addosso: le foto del terzo giorno di prove

Mercoledì 2 settembre Piazza Grande ha ospitato il terzo e ultimo giorno di prove dei giostratori titolari ed esordienti in vista della 150ª Giostra del Saracino.

I quattro Quartieri hanno lavorato su cavalli, carriere e traiettorie contro il Buratto. E mentre i tecnici prendono appunti, gli aretini sulle tribune hanno già cominciato la disciplina cittadina più praticata: capire chi vincerà prima ancora che venga corso un solo tiro.

Nella galleria, le immagini del pomeriggio di prove.