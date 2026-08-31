Buratto timbra il cartellino: in Piazza Grande ricomincia il lavoro sporco

L’Ortica racconta attraverso le immagini la prima giornata di prove della Giostra del Saracino: cavalli, giostratori, pubblico e preparativi in Piazza Grande verso l’edizione numero 150.

Lunedì 31 agosto sono iniziate in Piazza Grande le prove dei giostratori in vista della 150ª Giostra del Saracino, in programma domenica 6 settembre.

La prima giornata ha seguito l’ordine delle carriere estratto: Porta Santo Spirito, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Crucifera. Ogni Quartiere ha avuto a disposizione 45 minuti per provare cavalli, traiettorie e tiri contro il Buratto.

Le quindici immagini della galleria raccontano soprattutto l’apertura delle prove di Porta Santo Spirito: l’ingresso dei cavalli, le carriere sulla lizza, il lavoro intorno al Buratto e il pubblico tornato ad affacciarsi sulle transenne di Piazza Grande.

Le prove proseguiranno martedì 1 e mercoledì 2 settembre, sempre dalle 16.10. Giovedì 3 settembre, dalle 17, sarà la volta della Simulazione di gara; venerdì 4, alle 21.30, si correrà la Prova Generale.

Buratto, nel frattempo, ha ripreso il consueto impiego stagionale: stare fermo, prendere legnate e non protestare neppure con una PEC.