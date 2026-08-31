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avaliere di Porta Santo Spirito durante la prima giornata di prove della Giostra del Saracino 2026 in Piazza Grande ad Arezzo

Buratto timbra il cartellino: in Piazza Grande ricomincia il lavoro sporco

Giostratori e cavalli tornano sulla lizza verso la 150ª Giostra del Saracino. Le immagini della prima giornata, con Porta Santo Spirito ad aprire le prove

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Buratto timbra il cartellino: in Piazza Grande ricomincia il lavoro sporco

Giostratori e cavalli tornano sulla lizza verso la 150ª Giostra del Saracino. Le immagini della prima giornata, con Porta Santo Spirito ad aprire le prove

L’Ortica racconta attraverso le immagini la prima giornata di prove della Giostra del Saracino: cavalli, giostratori, pubblico e preparativi in Piazza Grande verso l’edizione numero 150.

Lunedì 31 agosto sono iniziate in Piazza Grande le prove dei giostratori in vista della 150ª Giostra del Saracino, in programma domenica 6 settembre.

La prima giornata ha seguito l’ordine delle carriere estratto: Porta Santo Spirito, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Crucifera. Ogni Quartiere ha avuto a disposizione 45 minuti per provare cavalli, traiettorie e tiri contro il Buratto.

Le quindici immagini della galleria raccontano soprattutto l’apertura delle prove di Porta Santo Spirito: l’ingresso dei cavalli, le carriere sulla lizza, il lavoro intorno al Buratto e il pubblico tornato ad affacciarsi sulle transenne di Piazza Grande.

Le prove proseguiranno martedì 1 e mercoledì 2 settembre, sempre dalle 16.10. Giovedì 3 settembre, dalle 17, sarà la volta della Simulazione di gara; venerdì 4, alle 21.30, si correrà la Prova Generale.

Buratto, nel frattempo, ha ripreso il consueto impiego stagionale: stare fermo, prendere legnate e non protestare neppure con una PEC.

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