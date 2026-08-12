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Notte movimentata sulle strade: auto si ribalta a Chiusi, tre feriti nello scontro tra moto e scooter

Un quarantenne è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo dopo il cappottamento dell’auto. A Cavriglia, nello scontro tra una moto e uno scooter, sono rimaste ferite tre persone

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Notte movimentata sulle strade: auto si ribalta a Chiusi, tre feriti nello scontro tra moto e scooter

Un quarantenne è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo dopo il cappottamento dell’auto. A Cavriglia, nello scontro tra una moto e uno scooter, sono rimaste ferite tre persone

Due incidenti stradali, quattro persone ferite e una lunga notte di lavoro per il personale sanitario e le forze dell’ordine sulle strade della provincia di Arezzo.

Il primo intervento è scattato alle 21:43 di martedì 11 agosto in via delle Cantine, nel territorio comunale di Cavriglia. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e uno scooter si sono scontrati.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: una donna e un uomo, entrambi di 35 anni, e un giovane di 20 anni. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale della Gruccia di Montevarchi.

Sul posto sono intervenuti l’auto infermierizzata del Valdarno, le ambulanze delle Misericordie di San Giovanni Valdarno e Cavriglia e i Carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Poche ore più tardi, alle 00:38 di mercoledì 12 agosto, il 118 è stato attivato per un secondo incidente lungo via Nazionale 93/C, a Chiusi della Verna.

Un uomo di 40 anni ha perso il controllo della propria automobile, che si è ribaltata sulla carreggiata. Il conducente è stato assistito dai sanitari e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Bibbiena, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Due episodi distinti che riportano l’attenzione sulla prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali e notturne: perché sull’asfalto basta un attimo e il viaggio cambia programma senza nemmeno chiedere permesso.

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