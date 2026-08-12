Ferragosto al mercato “del Giotto”: altro che mare, tutti a tastare i cocomeri

Il mercato settimanale di Arezzo in zona Giotto si svolgerà regolarmente anche sabato 15 agosto, nonostante la coincidenza con Ferragosto. Bancarelle, venditori e clienti si ritroveranno negli spazi abituali, senza variazioni agli orari o alle modalità di svolgimento.

Insomma, mentre una parte degli aretini sarà in coda verso il mare e l’altra starà litigando per l’ultimo posto libero all’ombra, in zona Giotto si potrà celebrare Ferragosto nella maniera più tradizionale: contrattando sul prezzo delle pesche e chiedendo se quella maglietta esiste anche d’un colore meno coraggioso.

La Polizia Locale invita però gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica. Nell’area interessata dal mercato saranno infatti in vigore i consueti divieti di sosta con rimozione dalle 6 alle 16.

Chi la sera precedente parcheggerà pensando che «tanto domani è festa» potrebbe quindi svegliarsi con una sorpresa: l’auto avrà deciso di trascorrere Ferragosto altrove, accompagnata gratuitamente dal carro attrezzi ma restituita con un pacchetto vacanze decisamente meno conveniente.

Nessuna pausa festiva, dunque, per il mercato del Giotto. Il 15 agosto le serrande potranno anche restare abbassate, ma i banchi saranno aperti. Perché ad Arezzo il Ferragosto passa, il cocomero finisce, ma il mercato del sabato non lo ferma nemmeno l’Assunzione.