Divieto di avvicinamento, lui lo interpreta come “entra pure” e torna a casa della madre

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali

La mattina del 6 agosto la Squadra Mobile ha rintracciato un cittadino italiano sottoposto a indagini per maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva già ricevuto l’ordine di allontanarsi dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e perfino il divieto di dimora nella provincia di Arezzo.

Un assortimento di provvedimenti piuttosto chiaro, insomma. Eppure l’interessato avrebbe deciso di interpretarli come quei foglietti delle istruzioni che avanzano dopo aver montato un mobile: sicuramente importanti, ma ormai chi ha voglia di leggerli?

Durante il controllo, gli agenti lo hanno infatti trovato all’interno dell’abitazione dell’anziana madre, persona offesa nel procedimento penale. Esattamente il luogo dove non avrebbe dovuto trovarsi, vicino alla persona alla quale non avrebbe dovuto avvicinarsi e dentro la provincia nella quale non avrebbe dovuto dimorare. Una tripletta da manuale, ma di quello sbagliato.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. È stato inoltre indagato in stato di libertà per la violazione del divieto di dimora nella provincia di Arezzo.

Al termine dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. Stavolta l’indirizzo, per evitare ulteriori incomprensioni geografiche, lo hanno scelto direttamente gli altri.

Dietro l’inevitabile paradosso resta però una vicenda seria: le situazioni di violenza familiare, soprattutto quando coinvolgono persone anziane e vulnerabili, richiedono controlli costanti e interventi immediati. In questi casi, un divieto violato non è una semplice inosservanza burocratica, ma un possibile segnale di pericolo per la persona offesa.