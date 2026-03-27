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Nevicate improvvise nell’Aretino: oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco tra Casentino e Valtiberina

Strade bloccate, mezzi in difficoltà e alberi caduti: emergenza neve nel nord-est della provincia di Arezzo

Redazione
By Redazione

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Dalla tarda mattinata di ieri, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono impegnati in numerosi interventi a causa delle improvvise nevicate che hanno colpito il nord-est della provincia. Sono circa 60 le operazioni effettuate nel corso della giornata di ieri, con situazioni di particolare criticità soprattutto nelle aree montane.

I maggiori disagi si sono registrati sui principali passi che collegano la provincia con Firenze e Forlì-Cesena, dove la neve ha causato rallentamenti e blocchi alla circolazione. Le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro, sono intervenute per soccorrere numerose auto e mezzi pesanti rimasti bloccati lungo le arterie principali.

Nel Casentino, gli interventi si sono concentrati lungo la Sr70, la Sr71 e la Sp73, nei comuni di Montemignaio, Pratovecchio Stia e Poppi. Criticità anche in Valtiberina, in particolare lungo la E45 e nel territorio comunale di Badia Tedalda.

Oltre al soccorso agli automobilisti, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per rimuovere alberi caduti e pali delle telecomunicazioni e della rete elettrica, compromessi dal peso della neve. Le operazioni, coordinate su più fronti, sono tuttora in corso per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità nelle zone interessate.

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