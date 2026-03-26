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Neve al Passo della Consuma: doppio intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Due interventi nella notte per neve: salvata un’automobilista e messo in sicurezza un camion bloccato

Redazione
By Redazione

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Intervento notturno per i Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento volontari di Pratovecchio, impegnati nelle prime ore della notte al passo della Consuma a causa delle difficili condizioni meteo.

Intorno alle 3, una squadra è intervenuta per soccorrere una donna rimasta bloccata con la propria auto a causa della neve che aveva interessato la zona. La ragazza è stata raggiunta dai soccorritori, recuperata in sicurezza e successivamente accompagnata alla propria abitazione.

Poco dopo, lo stesso personale è stato nuovamente chiamato a operare lungo la strada della Consuma per un camion rimasto fermo, anch’esso a causa della neve. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare la carreggiata e a mettere in sicurezza il mezzo pesante, spostandolo in un’area di sosta per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

La situazione evidenzia ancora una volta le criticità legate al maltempo in quota e l’importanza della prudenza negli spostamenti durante le nevicate.

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