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Mete improbabili: Gran Giro della Zeppola di San Giuseppe

Un viaggio immaginario e sensoriale dentro la zeppola di San Giuseppe, tra crema, impasto e amarena

Gianni Micheli
By Gianni Micheli

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Marzo sta finendo? Approfittane per prenotare uno degli ultimi biglietti del GGZG, il Gran Giro della Zeppola di San Giuseppe, uno tra gli itinerari più affascinanti della nostra tradizione dolciaria, un vero e proprio universo di profumi, colori e consistenze in cui perdersi con ogni senso.

Sarà la superficie dorata e leggermente croccante della zeppola a segnare l’inizio del nostro cammino proiettandoti in un ingresso caldo e accogliente, morbida introduzione a un mondo soffice e profumato. Appena oltre questa soglia ti ritroverai immerso in un ambiente arioso e delicato, dove la struttura dell’impasto si apre in volumi leggeri e avvolgenti, sprigionando note fragranti di burro e uova che accompagnano ogni passo come una brezza gentile. Camminare non ti sarà mai stato tanto agevole.

Proseguendo l’esplorazione, il GGZG lascerà spazio a una distesa morbida e vellutata. Sosteremo qui sulle anse di un fiume dorato che si snoda tra le curve del dolce, invitandoti a rallentare, osservare e assaporare: è la crema pasticcera. Rallenta, osserva, assapora. Senza fretta. Sosteremo il tempo necessario per accogliere quel suo gusto pieno, arricchito da delicate sfumature di vaniglia, e regalare a tutti i partecipanti al GGZG un momento di armonia che avvolge e ingolosisce.

Procedendo in salita, con l’affanno di ogni buon piacere che finisce, il culmine del viaggio ci guiderà all’ammirazione di una lussuriosa amarena dalla forma di un rubino, intensa e brillante. Qui il contrasto tra dolcezza e una lieve nota acidula formerà un equilibrio perfetto, lasciando ai partecipanti un ricordo vivido e persistente.

Ci fa piacere segnalare che ogni tappa del GGZG si trasforma, sempre, in un momento di degustazione, in cui ciò che è stato esplorato diventa esperienza diretta, personale e indimenticabile. È un invito a lasciarsi trasportare, a scoprire il dolce con occhi nuovi e a concedersi un viaggio che riesce a coinvolgere tutti i sensi.
Prenota oggi stesso il tuo GGZG e preparati a entrare in un mondo dove il gusto diventa destinazione e ogni morso è una piacevolissima scoperta. Domani penserai al resto.

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Gianni Micheli
Gianni Michelihttp://www.giannimicheli.it
Gianni Micheli Giornalista, scrittore, regista, attore, musicista e collezionista di storie. Sulla carta, sul web, in teatro e a scuola, ha una particolare predilezione per la scrittura creativa, la drammaturgia dedicata all’infanzia, la multiculturalità e per il teatro civile. Dal 2012 è uno degli autori della Staffetta di Scrittura Creativa organizzata da BiMed (Biennale della Scienze e delle Arti del Mediterraneo). Nel 2020 è uscito Testone il piccione, Vertigo Edizioni. Nel 2021 con Lezioni d’amore e di chitarra, Edizioni Helicon. Ha collaborato, tra gli altri, con Stefano Massini, Ottavia Piccolo, Amanda Sandrelli, Dario Brunori, Margherita Vicario, Moni Ovadia, Marisa Fabbri. È apparso sulla Rai e La7. Parte dello staff di Officine della Cultura è responsabile dell’ufficio stampa di alcuni importanti festival nazionali. È tra i fondatori dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. www.giannimicheli.it - www.giannimicheli.eu
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