Arezzo, che attacco! Cianci e Ravasio show: +5 e si sogna

Altro che dubbi, altro che paure: questo Arezzo vola! Due gol di Cianci, doppietta di Ravasio… e il +5 che adesso pesa eccome. Una squadra che segna, lotta e – soprattutto – diverte. E oggi c’è anche una storia da raccontare: papà Pietro in viaggio per la sua festa… e in campo ne fa due. Meglio di così?

Davanti è uno spettacolo continuo: due centravanti, 21 gol in due. Numeri da categoria superiore. E il merito è anche del mister, che ha avuto il coraggio di alternarli, di non scegliere ma di sfruttarli entrambi. Una staffetta che si è trasformata in una macchina da gol.

La partita? Non senza episodi. Ci negano un rigore netto su Pattarello, poi un palo che grida ancora vendetta… ma l’Arezzo non si scompone. Renzi salva tutto nell’unico vero pericolo del Bra, e da lì si riparte. Il diagonale di Cianci apre la strada, poi entrano energie fresche: Cortese, Arena, Di Chiara… e soprattutto Ravasio.

E qui arriva il colpo del ko: diagonale secco, portiere infilato. Poi si procura e trasforma il rigore. Partita chiusa. Pubblico in festa.

Dietro si lavora, davanti si segna. In mezzo si combatte su ogni pallone. È un Arezzo concreto, affamato, vivo.

I VOTI

Venturi 6 – Una parata e un lancio perfetto per Tavernelli. Essenziale.

Renzi 6,5 – Salvataggio decisivo sulla linea.

Gilli 6 – Attento contro un attacco atipico.

Chiosa 6 – Ordinato, senza sbavature.

Righetti 6 – Spinge quando serve.

Mawuli 6 – Qualche acciacco, ma grande senso della posizione.

Iaccarino 6,5 – Qualità nello stretto, personalità.

Chierico 6,5 – Si muove tantissimo, trova anche il gol (ma in fuorigioco).

Pattarello 6,5 – Potenza e presenza costante.

Cianci 7 – Due gol, leader là davanti. Che vuoi dirgli?

Tavernelli 6,5 – Sempre nel vivo del gioco.

Subentrati:

Cortese 6, Arena 6, Di Chiara 6 – Danno freschezza.

Ravasio 7 – Entra e spacca la partita: gol + rigore.

❌ Gli pseudotifosi: voto 0

Patetici. Sempre pronti a criticare, mai a sostenere. Questa squadra merita altro.

E adesso? Si continua a correre. Ma con questo spirito… sognare non è più vietato.