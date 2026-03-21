Omicidio nella notte, poco prima di mezzanotte, nella zona di Olmo. Un uomo di origini albanesi di 30 anni e’ stato ucciso con un’arma da fuoco da un connazionale di 35 anni, già arrestato dalla polizia. Sul posto gli uomini della Squadra Mobile di Arezzo, insieme anche ai carabinieri. Il motivo alla base dell’omicidio sarebbero dissidi personali, ma sono in corso le indagini.
Omicidio nella notte a Olmo: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, fermato un 35enne
Un connazionale di 35 anni fermato dalla polizia: alla base del delitto probabili dissidi personali, indagini in corso