Ci sono domande che non ci lasciano mai.

Da dove veniamo,

chi siamo,

dove stiamo andando.

Forse non esiste una risposta definitiva,

ma esiste un cammino.

Ci insegnano a trattenere.

Fin da piccoli impariamo che perdere qualcuno è un fallimento, che se una persona se ne va vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa,

che non siamo stati abbastanza:

abbastanza attenti, abbastanza presenti, abbastanza amorevoli.

E così iniziamo ad aggiustarci,

a limarci,

a diventare più facili da tenere,

più silenziosi,

più comodi.

Ma a forza di trattenere gli altri,

perdiamo in parte noi stessi.

La vita non è una stanza chiusa dove chi entra deve restare per sempre. È più simile a un treno in corsa:

ognuno di noi sale alla propria stazione, con una valigia fatta di storia, ferite, sogni, possibilità e futuro.

Per un tratto di strada si condivide il viaggio,

si guarda lo stesso paesaggio,

si ride,

si ama,

si litiga,

si cresce.

Poi, a un certo punto, qualcuno scende.

E non sempre alla nostra stessa fermata.

All’inizio pensiamo che sia una perdita,

che avremmo potuto fare qualcosa di diverso per trattenerlo,

ma con il tempo cambia lo sguardo:

capiamo che non siamo qui per trattenere,

ma per attraversarci.

Ogni incontro lascia qualcosa.

Anche quelli brevi, anche quelli difficili.

Non sempre subito,

non sempre in modo chiaro, ma qualcosa resta e lavora dentro.

Nessuno di noi è perfetto.

Ci abita la luce e il buio.

Siamo diversi,

universi differenti, ognuno con il proprio tempo, le proprie ferite, le proprie verità e i propri percorsi.

E in questo intrecciarsi di strade accade la vita.

Poi, un giorno, senza accorgercene, qualcosa cambia.

Perché sì, accumuliamo anni, ma maturiamo in saggezza.

Non rincorriamo più. Non tratteniamo più. Camminiamo.

Anche se qualcuno manca, continuiamo a camminare.

Diversi da ieri,

diversi da un’ora fa, diversi perfino da un pensiero che credevamo definitivo.

Perché non siamo fermi, non siamo compiuti: siamo in continua evoluzione.

A volte cresciamo,

a volte inciampiamo,

a volte ci perdiamo.

Non tutte le strade portano in alto, e non tutti scelgono di crescere nello stesso modo.

Ma ogni passo, anche quello sbagliato, lascia un segno.

E in questo continuo trasformarci,

qualcosa si alleggerisce,

quello che prima sembrava vuoto cambia forma, con la consapevolezza,

diventa spazio.

Spazio per respirare,

per riconoscerci nel cambiamento,

per accettare che siamo un percorso più che una definizione.

Allora alcune assenze smettono di essere ferite.

Diventano passaggi. Diventano direzione.

E capiamo, senza più bisogno di spiegarlo, che ciò che è stato vero non si perde.

Si trasforma.

E continua a vivere, cambiando insieme a noi.

È raro incontrare persone che risuonano davvero con le nostre corde, con la nostra energia.

Anche chi nasce da noi non ci appartiene:

sono mondi a sé, con voli diversi dai nostri.

Per questo, a volte,

il cammino si fa solitario. Non per mancanza,

ma per natura.

E il treno continua il suo viaggio.

Qualcuno scende, qualcuno sale.

E noi restiamo, per un tratto, soli con noi stessi.

Il viaggio non cambia,

cambia come lo attraversiamo.

Perché non è ciò che accade,

ma come la difficoltà ci trova centrati dentro noi stessi, a fare la differenza.

Importante è comprendere che in ogni perdita,

se si sa leggere tra le righe,

si nasconde spesso un guadagno.

E se c’è pace nel cuore,

anche le avversità difficilmente ci travolgono.

Allora qualcosa si sposta.

Non fuori.

Dentro.

È un allenamento silenzioso,

quasi invisibile.

Un modo di stare al mondo

che si impara piano.

La ricerca della pace in noi stessi è il punto più alto della nostra esistenza e apre le porte a giorni sereni di gioia e a sprazzi di felicità.

E quando quella quiete arriva,

anche un filo d’erba mosso dal vento,

sfiorato dalla luce,

basta a farci sentire grati di vivere.

S.S.C.