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Processi mediatici e giustizia: ad Arezzo un convegno sul rapporto tra informazione e tribunali

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena promuove ad Arezzo una giornata di studi sul fenomeno dei processi mediatici e sul delicato equilibrio tra diritto all’informazione e presunzione di innocenza

Redazione
By Redazione

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Dalla vicenda di Garlasco al caso della piccola Diana Pifferi, fino all’omicidio di Yara Gambirasio: negli ultimi anni molti casi di cronaca giudiziaria hanno occupato a lungo spazi televisivi, pagine di giornali, libri e dibattiti sui social media. Spesso, però, il giudizio dell’opinione pubblica sembra arrivare prima di quello dei tribunali, trasformando le indagini e i processi in veri e propri eventi mediatici.

Il fenomeno del cosiddetto “processo mediatico” pone interrogativi importanti sul rapporto tra informazione e giustizia. Talk show, approfondimenti televisivi e discussioni online possono infatti influenzare la percezione della colpevolezza degli indagati, generando talvolta forme di linciaggio mediatico e mettendo a rischio principi fondamentali come la presunzione di innocenza. Il rischio, sottolineano molti giuristi, è che la pressione dell’opinione pubblica finisca per incidere anche sul clima in cui si svolgono le indagini e i processi.

Proprio per analizzare queste dinamiche e riflettere su possibili correttivi, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena promuove una giornata di studi dal titolo “Tra informazione e interpretazione: le dinamiche del processo mediatico”. L’appuntamento è in programma sabato 21 marzo ad Arezzo, nella sala Pieve del palazzo di Fraternita, con inizio alle ore 10.30.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Mario Perini, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e di Alessandro Palmieri, coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche.

Il confronto vedrà la partecipazione di studiosi, magistrati e giornalisti che porteranno punti di vista diversi su un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. Tra gli interventi quello di Stefano Vitelli, il giudice che in primo grado assolse Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, ricostruendo i dubbi che avevano orientato la sua decisione; Gianluca Zanella, giornalista e scrittore, autore del libro Nel sangue di Garlasco; Gian Marco Baccari, professore ordinario di diritto processuale penale dell’Università di Siena; e Sonia Tognazzi, dottore di ricerca nello stesso ateneo, che ha dedicato i suoi studi più recenti al delicato equilibrio tra segretezza delle indagini e diritto all’informazione, con particolare attenzione all’etica della comunicazione giudiziaria.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e si rivolge in particolare a giornalisti, avvocati, magistrati e investigatori, con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul ruolo dell’informazione nei casi giudiziari e sulle responsabilità di chi racconta la cronaca.

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