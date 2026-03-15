Controlli “Alto Impatto” ad Arezzo: un’espulsione e una denuncia per furto

Nella giornata del 14 marzo 2026 la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Municipale, ha svolto ad Arezzo servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, concentrati nelle aree più sensibili della città.

Durante i controlli nei giardini di Parco Mancini è stato fermato un cittadino pakistano di 50 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è stato notificato un provvedimento di espulsione ed è stato accompagnato presso il CPR di Roma – Ponte Galeria in attesa di rimpatrio.

Nel corso dello stesso servizio, personale della Squadra Mobile ha fermato in Corso Italia un cittadino italiano di 55 anni che, dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento da un negozio del centro, aveva tentato di darsi alla fuga. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. La merce è stata recuperata e restituita all’esercente.