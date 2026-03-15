Arezzo riparte forte: 3-0 all’Hellas Verona al rientro dalla pausa

ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou (Bossi 87′), Corazzi (Termentini 87′), Tamburini, Lazzari (D’Elia 70′), Mariani, Nasoni E. (Ghio 70′), Fortunati (Beduschi 90′), Razzolini
A disposizione: Verano, Ghio, D’Elia, Beduschi, Bovolenta, Bossi, Termentini, Fracas, Blasoni
Allenatore: Andrea Benedetti
Hellas Verona: Valzolgher, Mancuso (Dimaio 90′), Colombo (Marchetti 90′), Peretti, Crespi, Casellato (Licco 55′), Begal (Zanoni 55′), Lepera, Silvioni (Martiskova 65′), Maffei, Corsi
A disposizione: Bucci, Marchetti, Demaio, Licco, Capucci, Croin, Zanoni, Salvi, Martiskova
Allenatore: Juan Moll
Marcatrici: Lazzari 44′, Fortunati 49′, Tamburini 84′
Ammonite: Casellato 26′, Nasoni E. 28′
Calci d’angolo: 3-2
Recupero: 1′ pt – 5′ st
La partita
Primo tempo
La prima occasione del match è per le ospiti. Al 3′ Begal batte un corner insidioso che Di Nallo riesce a respingere; sulla ribattuta Silvioni prova la conclusione ma il tiro termina alto sopra la traversa.
L’Arezzo cresce con il passare dei minuti e al 20′ costruisce una buona occasione: Fortunati e Razzolini dialogano sulla fascia destra, liberando al tiro la numero 83, ma Valzolgher blocca in due tempi.
Il vantaggio amaranto arriva al 44′. Mariani serve Tamburini che accelera sulla fascia, supera la propria marcatrice e mette in mezzo un rasoterra preciso. In area arriva Lazzari, che insacca per l’1-0.
Un minuto più tardi il Verona sfiora il pareggio: le ospiti si trovano davanti alla porta sguarnita, ma Tuteri salva tutto con una spettacolare rovesciata.
Secondo tempo
L’Arezzo rientra in campo con grande determinazione e trova subito il raddoppio. Al 49′, sugli sviluppi di un corner battuto da Mariani, Fortunati svetta sul secondo palo e di testa firma il 2-0.
Le amaranto continuano a spingere. Al 52′ Lazzari entra in area e serve Tamburini che, spalle alla porta, scarica per Vlassopoulou: la conclusione della centrocampista termina tra i guantoni di Valzolgher.
Al 75′ il Verona prova a riaprire la gara con Colombo, che si presenta sola davanti a Di Nallo. Il portiere amaranto interviene in uscita ma l’azione viene fermata per fuorigioco.
Il definitivo 3-0 arriva all’84’: Tamburini parte in solitaria verso la porta e batte Valzolgher con freddezza, chiudendo la partita.
Ripartenza perfetta
Dopo la pausa l’Arezzo riparte con il piede giusto: vittoria netta per 3-0 contro l’Hellas Verona, tre punti preziosi e una prestazione convincente per le amaranto.