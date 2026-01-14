Scappa all’alt, fa impazzire mezza Valdichiana e alla fine vince il cronometro: “Arrestato? Macché”

C’è chi rispetta le regole e chi invece le considera un passatempo opzionale. Il protagonista di questa perla aretina, un trentenne italiano con curriculum già ben timbrato, alla vista della paletta decide che è l’ora di farsi un giretto movimentato. Alt ignorato, piede giù e via a spargere adrenalina e bestemmie tra Arezzo e Monte San Savino.

Ore 19, zona stazione. Le forze dell’ordine gli chiedono di fermarsi. Lui risponde con una Ford lanciata come se avesse il diavolo in scadenza di contratto sul sedile. Parte un inseguimento degno di una sagra del rischio inutile: sorpassi a caso, velocità allegre e cittadini trasformati in birilli viventi. Poi puff, sparisce.

Un’ora e mezzo dopo ricompare da un’altra parte, perché quando non hai nulla da fare puoi anche far muovere sette pattuglie come fossero taxi. Polizia, carabinieri e municipale setacciano Monte San Savino, bussano a casa della mamma, dell’amica, probabilmente anche al gatto. Niente. Il nostro si fa attendere.

Alle 23, finalmente, arriva a piedi a casa dell’amica. Fine della corsa, manette e accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nell’auto, parcheggiata chissà dove come un uovo di Pasqua tardivo, spuntano anche alcuni grammi di hashish. E già che ci siamo, pure l’ipotesi di spaccio. Serata completa, mancava solo il conto.

Ma il vero spettacolo va in scena il giorno dopo in tribunale. Il giudice prende il codice, guarda l’orologio e fa la magia: arresto non valido. Troppo tempo passato tra la fuga e l’arresto. Traduzione per i comuni mortali: puoi scappare, far rischiare la pelle a mezzo territorio, ma se sei puntuale nel presentarti tardi… sei libero.

Il pubblico ministero chiede il carcere, ma resta a mani vuote. Il trentenne esce, saluta e probabilmente si rimette in fila per la prossima bravata. Atti in procura, tante carte, zero conseguenze immediate.

Morale: tutti sani e salvi, per fortuna. Ma la sensazione è quella di aver assistito all’ennesima puntata di “Scappa oggi, torna domani”. Con le sirene come colonna sonora e il cronometro come vero giudice supremo.