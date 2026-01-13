Non si ferma all’alt ad Arezzo, fugge e viene arrestato in Valdichiana

Non si è fermato all’alt durante un posto di blocco della Polizia Municipale ad Arezzo e si è dato alla fuga, dando il via a un inseguimento che si è concluso con il suo arresto in Valdichiana.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando l’uomo, alla guida della propria auto, ha ignorato l’ordine di fermarsi. Subito è scattato l’inseguimento da parte della Polizia Municipale, con il supporto della Polizia di Stato, intervenuta con Squadra Mobile e Volanti.

Il fuggitivo, un 30enne residente a Cesa, è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, ma è stato rintracciato poco dopo a casa di un familiare a Monte San Savino, dove è scattato l’arresto.

L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti è emerso che la patente gli era già stata sospesa in precedenza, poiché era stato sorpreso al volante sotto l’effetto di droghe.