Il semaforo che non c’era ma ora lo vogliono tutti: Perticai aveva detto ‘rosso’, ma lo vedevano verde

Un’interrogazione ignorata, usata per polemica politica, torna d’attualità dopo nuovi incidenti: il semaforo a chiamata da “idea sbagliata” diventa improvvisamente indispensabile

Gino Perticai
By Gino Perticai

C’era una volta, nell’ultimo giovedì di novembre, un consigliere comunale di nome Piero Perticai che, con santa pazienza, osò fare una cosa temeraria: un’interrogazione. Non una qualunque, ma una di quelle pericolose, scivolose, quasi sovversive: chiedere più sicurezza sulla SR 71 a Rigutino.

Apriti cielo.
Qualcuno prese quelle righe – oggi ingiallite ma allora freschissime – e le usò come clave politiche, più per colpire che per capire. “Ma guarda questo, parla di semafori!”, come se il semaforo fosse un animale mitologico e non un banalissimo aggeggio rosso-giallo-verde inventato apposta per salvare vite umane.

Eppure nell’interrogazione era tutto scritto chiaro: incidenti, traffico, pedoni, ciclisti, automobilisti distratti come piccioni in piazza Grande. E soprattutto una proposta eretica: un semaforo a chiamata pedonale, di quelli che costringono l’automobilista a smettere di guardare il telefono e a guardare la strada.

All’epoca, però, no.
All’epoca era colpa di Perticai, del momento sbagliato, del colore politico, forse pure delle stelle avverse.

Oggi, dopo due incidenti a Olmo, succede il miracolo: gli abitanti del paese chiedono esattamente la stessa cosa. Lo stesso semaforo. La stessa chiamata pedonale. La stessa attenzione che, guarda caso, era già stata messa nero su bianco mesi fa.

Il semaforo, si scopre ora, è utile.
Perché richiama l’attenzione.
Perché ferma le auto.
Perché salva le persone, anche quelle che attraversano senza fare polemica.

Morale della favola:
ieri era propaganda, oggi è buonsenso.
Ieri era un attacco da respingere, oggi è una richiesta popolare.

Nel frattempo il semaforo, zitto zitto, continua a non esserci. Ma almeno una cosa è chiara: il rosso lo aveva visto prima chi guardava la strada, non chi correva più forte.

Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
