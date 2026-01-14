9.7 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Gennaio 14, 2026
type here...
HomeCronacheAttualitàCase popolari, il Comune di Arezzo valuta gli effetti della sentenza sulla...

Case popolari, il Comune di Arezzo valuta gli effetti della sentenza sulla legge regionale

Uffici comunali al lavoro per valutare le ricadute della pronuncia sulla graduatoria degli alloggi ERP e garantire trasparenza ai cittadini

Redazione
By Redazione

-

In merito alla recente decisione della Corte Costituzionale sulla Legge Regionale n. 2 della Regione Toscana, l’Amministrazione comunale di Arezzo rende noto che gli uffici competenti sono già pienamente operativi per analizzare l’impatto del provvedimento.

Pur non essendo ancora stata pubblicata la sentenza in Gazzetta Ufficiale, il dirigente dell’Ufficio Casa, il Segretario Generale e l’Ufficio Legale del Comune di Arezzo hanno avviato un approfondimento tecnico-giuridico finalizzato a comprendere le ricadute sulla gestione della graduatoria attualmente in vigore.

«Si tratta di una situazione estremamente complessa sotto il profilo giuridico e amministrativo», dichiara l’assessore Monica Manneschi. «I nostri uffici stanno esaminando con attenzione la sentenza per determinare con precisione come questa possa incidere sulla graduatoria esistente. È un atto di responsabilità necessario: occorre disporre di un quadro normativo certo prima di procedere con qualsiasi ulteriore passaggio».

«Sono consapevole – prosegue Manneschi – della delicatezza della questione anche dal punto di vista umano. Molte famiglie in graduatoria attendono da tempo l’assegnazione di un alloggio e l’eventuale rimodulazione dei punteggi, imposta dalla pronuncia della Corte, rappresenta un motivo di forte preoccupazione. L’impegno dell’Amministrazione è quello di gestire questa fase di transizione con la massima trasparenza, cercando di contenere per quanto possibile i disagi per i cittadini coinvolti. Sarà nostra cura fornire aggiornamenti puntuali non appena l’istruttoria tecnica sarà conclusa e i dati saranno disponibili».

Articoli correlati:

Città del Natale e cantieri stradali: tutte le modifiche a sosta e circolazione nelle prossime settimane Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative della Provincia di Arezzo La Fraternità Federico Bindi apre “Casa Don Dino” “…questo NON è AMORE”: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro la violenza sulle donne Arezzo punta sull’inclusione: presentati i risultati del Garante per i diritti delle persone con disabilità Inclusione e lavoro: l’Istituto di Agazzi e Tecnosicurezza fanno squadra La Fiamma Olimpica ad Arezzo: la città accoglie la quinta tappa verso Milano-Cortina 2026 Nasce VolontAbili: persone con disabilità da utenti a volontari attivi nella comunità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni: la rete indaga, sentenzia, accusa, assolve e nel dubbio dà la colpa ai vaccini, a Putin e alla pizza
Articolo successivo
Scappa all’alt, fa impazzire mezza Valdichiana e alla fine vince il cronometro: “Arrestato? Macché”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024