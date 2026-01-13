Cross giovanile, Arezzo corre e sorride: oltre 160 atleti in festa al CDS Provinciale 2026

Una mattinata di grande sport, entusiasmo e partecipazione ha illuminato l’impianto delle Piscine Blue Team di Arezzo, teatro del Campionato di Società Provinciale di Cross 2026 dedicato al settore giovanile. L’evento, organizzato dall’ASD BBP Athletic in collaborazione con la Delegazione Provinciale FIDAL di Arezzo, ha richiamato oltre 160 giovani atleti in rappresentanza delle principali realtà sportive del territorio.

Il programma gare ha coinvolto tutte le categorie giovanili, dagli Esordienti C ai Cadetti, con distanze calibrate per età: dai 250 metri dei più piccoli fino ai 2000 metri delle categorie maggiori. Un autentico festival del cross, reso ancora più speciale dalla consegna della medaglia di partecipazione a tutti i concorrenti e dalle premiazioni sul podio per i primi tre classificati di ogni categoria. I vincitori delle categorie agonistiche hanno inoltre indossato con orgoglio la maglia di Campione Provinciale di Cross 2026.

I vincitori delle gare individuali:

Esordienti C maschile (M5), 250 metri: 1° Enrico Migliorucci (ASD Weloveinsulina Team)

Esordienti B maschile (M8), 500 metri: 1° Abdul Razac Milighetti (Podistica Il Campino)

Esordienti A femminile (F10), 800 metri: 1ª Bianca Miliciani (ASD BBP Athletic)

Ragazze, 1500 metri: 1ª Teresa Lensi (S.S. Atl. Casentino Poppi)

Cadette, 2000 metri: 1ª Gloria Marchetto (Pol. Rinascita Montevarchi)
Cadetti, 2000 metri: 1° Lorenzo Murgia (Pol. Rinascita Montevarchi)

Le classifiche di società:

Combinata femminile: 1° S.S. Atl. Casentino Poppi, 2° ASD BBP Athletic

La Fase Regionale si terrà il prossimo 25 gennaio a Policiano.

I risultati completi sono disponibili a questo link

Grande equilibrio anche nelle classifiche di società: la ASD BBP Athletic si è imposta nella combinata maschile davanti alla Pol. Rinascita Montevarchi, mentre al femminile il successo è andato alla S.S. Atl. Casentino Poppi, con BBP Athletic al secondo posto.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza di Federico Scapecchi, assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, di Maurizio Grazi, presidente della Delegazione Provinciale FIDAL di Arezzo, e di Filippo Ballotti, presidente dell’ASD BBP Athletic, a suggellare una manifestazione riuscita sotto ogni aspetto.

Prossimo appuntamento il 25 gennaio a Policiano con la Fase Regionale. Al di là dei risultati, Arezzo ha vissuto una vera festa dell’atletica: percorsi curati, organizzazione impeccabile e, soprattutto, tanti sorrisi. Perché a vincere, ancora una volta, sono stati il divertimento e lo sport giovanile fatto con passione.