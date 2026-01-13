Monte San Savino, cambio al vertice della Polizia Locale: l’ex comandante si affida a un legale

Cambio al vertice della Polizia Locale di Monte San Savino. Dal 1° gennaio l’incarico di comandante è stato affidato dal sindaco Bennati al vice comandante, mentre Monica Crestini non ricopre più il ruolo apicale del Corpo.

In servizio a Monte San Savino dal 2018 e comandante da circa sette anni, Crestini continuerà comunque a far parte dell’organico con il grado di ufficiale e con l’incarico di vice comandante.

Come riporta Teletruria, “Contattata telefonicamente, l’interessata ha spiegato di non voler rilasciare dichiarazioni per correttezza professionale, precisando di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dagli organi istituzionali”.

La stessa Crestini ha inoltre reso noto di essersi rivolta a un legale e al sindacato di categoria per valutare eventuali iniziative. In una nota diffusa nelle scorse ore, gli agenti della Polizia Locale hanno espresso solidarietà e disappunto per la vicenda.