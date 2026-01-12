Paolo Boccia presenta ConTatto: quando la fisioterapia diventa relazione

Giovedì 15 gennaio alle ore 21:00, presso il Circolo Aurora (via Giuseppe Garibaldi 16/B, Arezzo), Paolo Boccia torna a incontrare il pubblico per presentare il suo nuovo libro ConTatto.

Dopo il successo dell’autobiografia Dal mio punto di vista, Boccia propone un racconto sincero e senza filtri che attraversa oltre trent’anni di carriera come fisioterapista, dagli inizi presso il CTO di Firenze fino all’esperienza professionale di oggi. ConTatto non è però soltanto la cronaca di un mestiere: è una riflessione profonda sul significato della cura, intesa come percorso che coinvolge corpo e mente in un equilibrio inscindibile.

Al centro del libro c’è il rapporto con il paziente, fondato su due elementi chiave: ascolto ed energia. Ascoltare significa andare oltre il sintomo, cercare le cause più profonde del malessere; l’energia, invece, è uno scambio continuo che si trasmette e si rigenera, accompagnando il processo riabilitativo e restituendo fiducia nelle proprie capacità. Con uno stile ironico, diretto e umano, Boccia intreccia aneddoti, incontri e situazioni spesso sorprendenti, showcasing il volto più autentico della fisioterapia.

Il volume sarà disponibile in libreria dal 18 aprile 2025.