Settore giovanile amaranto: un fine settimana di crescita e risultati

Dopo la sosta natalizia, il settore giovanile amaranto è tornato protagonista sui campi, offrendo un bilancio complessivamente positivo che conferma il percorso di crescita intrapreso da staff e ragazzi. Dall’Under 17 all’Under 13, le squadre hanno mostrato solidità, identità di gioco e carattere, elementi che stanno diventando sempre più riconoscibili nel corso della stagione.

Il risultato di maggior spessore arriva dall’Under 17, che supera il Pontedera per 3-1 al termine di una gara intensa e in rimonta. Dopo un avvio complicato e il gol ospite, gli amaranto reagiscono con personalità, ribaltando il match grazie a organizzazione, qualità nel palleggio e grande forza mentale. Una vittoria meritata, che certifica i progressi tecnici e caratteriali del gruppo.

L’Under 15 strappa invece un pareggio per 1-1 contro il Pontedera, al termine di una partita combattuta e ricca di occasioni. Gli amaranto creano molto, colpiscono tre legni e trovano sulla loro strada un portiere avversario in giornata di grazia. Il rigore trasformato da Saponaro nel finale premia una prestazione generosa e mai domata.

Pareggio a reti bianche per l’Under 14 contro il Pisa, nell’esordio del girone di ritorno. Una gara equilibrata, con l’Arezzo più brillante nel primo tempo e gli ospiti in crescita nella ripresa. Il punto conquistato conferma la solidità del gruppo e la continuità di rendimento mostrata nelle ultime settimane.

Chiude il weekend il sorriso dell’Under 13, che si impone per 4-2 sul Pisa, conquistando una vittoria brillante e ricca di spunti positivi, frutto di entusiasmo, qualità e spirito offensivo.

Nel complesso, un fine settimana che racconta di un settore giovanile in salute, capace di competere, crescere e rappresentare con orgoglio i colori dell’Arezzo in ogni categoria. Un lavoro quotidiano fatto di impegno, metodo e passione, che continua a dare segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.