ARÌA di musica, il futuro sale sul palco: Arezzo Wave lancia la sua academy, unica realtà finanziata nella provincia di Arezzo

Arezzo Wave continua a guardare avanti e lo fa investendo sulle nuove generazioni. Nasce ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, il nuovo progetto della Fondazione Arezzo Wave Italia pensato per sostenere giovani musicisti e musiciste under 36 e accompagnarli in un percorso di crescita artistica e professionale.

L’iniziativa, ideata in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave, ha ottenuto un riconoscimento di grande rilievo: è infatti uno dei sei progetti selezionati a livello regionale nel bando PR FSE+ della Regione Toscana dedicato alle Residenze Artistiche Musicali ed è l’unico progetto finanziato nella provincia di Arezzo. Un risultato che rafforza il ruolo storico di Arezzo Wave come spazio di scoperta, sperimentazione e valorizzazione dei talenti emergenti.

ARÌA DI MUSICA si configura come una vera e propria residenza artistica musicale, che prenderà vita nel corso del 2026 e culminerà sul palco della 40ª edizione di Arezzo Wave. Attraverso una call pubblica saranno selezionati fino a 18 artisti, singoli o riuniti in band, duo o collettivi, chiamati a lavorare insieme su progetti condivisi per favorire contaminazione, collaborazione e scambio creativo.

Il cuore del progetto sarà la reinterpretazione: i partecipanti rileggeranno brani iconici degli artisti che hanno segnato la storia di Arezzo Wave, trasformandoli con il proprio linguaggio e la propria visione, in un dialogo continuo tra memoria musicale e contemporaneità. Accanto alla pratica musicale – composizione, arrangiamento e performance – il percorso affronterà temi centrali per chi oggi lavora nella musica: identità artistica, diritti e sostenibilità del lavoro musicale, intelligenza artificiale applicata alla musica, produzione, comunicazione e nuovi linguaggi.

Non mancheranno incontri con artisti e professionisti di rilievo nazionale, chiamati a condividere esperienze, competenze e visioni con i partecipanti. Il progetto si concluderà con una restituzione pubblica finale, una serata speciale inserita nel calendario di Arezzo Wave e dedicata ai nuovi talenti e al lavoro svolto durante la residenza.

Finanziata con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021/27 e inserita nell’ambito di Giovanisì, ARÌA DI MUSICA rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Arezzo Wave a sostegno dei giovani e della cultura musicale contemporanea.

La call pubblica aprirà a gennaio: requisiti e modalità di partecipazione saranno comunicati a breve.