Arezzo, Leandro Peraino nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura

Da oggi, 29 dicembre 2025, il Viceprefetto Aggiunto Leandro Peraino assume le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Arezzo, su incarico conferito dal Prefetto.

Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli e in Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche presso l’Università di Roma La Sapienza, il dott. Peraino è abilitato all’esercizio della professione forense ed è in possesso del Diploma di specializzazione per le professioni legali e del Master SIOI in Protezione strategica del sistema Paese.

Entrato nella carriera prefettizia nel 2019, ha prestato servizio presso la Prefettura di Roma e, dal 2021, presso la Prefettura di Arezzo, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. Tra questi, quelli di dirigente dell’Area III “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio” e dell’Area IV “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”.

Dal 2024 ha svolto le funzioni di Vicecapo di Gabinetto, occupandosi in particolare di Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico. Nel corso della sua attività ha inoltre presieduto e fatto parte di numerose commissioni ed è stato nominato commissario ad acta per l’esecuzione di diversi giudicati amministrativi.

Nel nuovo ruolo di Capo di Gabinetto, il dott. Peraino dirigerà anche l’Ufficio stampa della Prefettura. Il Prefetto di Arezzo ha rivolto al neo Capo di Gabinetto i migliori auguri per lo svolgimento del delicato e prestigioso incarico.