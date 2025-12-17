Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:16, è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est per un investimento di pedone avvenuto nel comune di Pratovecchio-Stia.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Castel San Niccolò e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.
Una donna di 81 anni, rimasta ferita nell’incidente, è stata stabilizzata e successivamente trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.
Pedone investito a Pratovecchio-Stia, grave una donna di 81 anni
L'incidente è avvenuto intorno alle 17:16, sul posto ambulanza infermieristica e forze dell'ordine. L'anziana è stata trasportata in codice 3 a Siena
