Stia, anziana investita da un’auto pirata: è in condizioni disperate. Denunciata la conducente

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Pratovecchio-Stia. Un’anziana di 81 anni è stata investita vicino alla propria abitazione ed è ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Le Scotte di Siena.

Per cause ancora in fase di accertamento, la donna è stata urtata da un’auto condotta da una cinquantenne che, dopo l’impatto, non si è fermata a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Secondo quanto emerso, la conducente avrebbe anche inserito la retromarcia prima di fuggire.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Pratovecchio, hanno permesso di risalire all’automobilista grazie ai rilievi effettuati e alle testimonianze raccolte. La donna è stata denunciata per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso; avrebbe dichiarato di essersi allontanata per paura.

Le condizioni della vittima restano estremamente gravi: si parla di coma irreversibile.